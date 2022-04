Feu vert gouvernemental à la revalorisation du site du Cinquantenaire

Le Conseil des ministres a donné vendredi le feu vert au redéploiement et à la revalorisation du site du Cinquantenaire à Bruxelles, notamment dans la perspective du bicentenaire de la Belgique en 2030, ont indiqué les ministres concernés.

Conçu à l’origine conçu pour célébrer le cinquantième anniversaire de la Belgique, le Cinquantenaire héberge notamment le Musée Art et Histoire, le Musée de l’Armée et d’Histoire militaire (MRAH) et l’Institut royal du Patrimoine artistique (IRPA).

Il est devenu «un pôle récréatif et culturel incontournable de notre capitale», ont souligné le Premier ministre Alexander De Croo, les ministres des Pensions et de l’Intégration sociale et de la Défense, Karine Lalieux et Ludivine Dedonder, ainsi que le secrétaire d’État à la relance et aux investissements stratégiques, Thomas Dermine, et son collègue chargé de la Régie des bâtiments, Mathieu Michel, dans un communiqué conjoint.

Il est, selon eux, impératif de revaloriser ce site exceptionnel. Les bâtiments doivent être restaurés en profondeur, l’identité muséale doit être repensée, des synergies entre institutions doivent être développées, la scénographie doit être modernisée, la circulation dans le parc doit être repensée, la connexion aux autres pôles culturels bruxellois doit être établie et les liens avec le quartier européen voisin renforcé.

Un comité d’orientation composé des responsables des institutions et de personnes issues de la société civile a émis de nombreuses recommandations couvrant l’ensemble de ces aspects. Ce comité a déjà fait des propositions concrètes pour redéployer le site dont le gouvernement a pu prendre acte. Ce comité prévoit de travailler selon une double temporalité: une vision à long terme (2030 - dont le Bicentenaire de la Belgique peut être un marqueur) et une préfiguration qui débutera dès cette année.

La note approuvée vendredi par le Conseil des ministres synthétise les initiatives et décisions en cours d’exécution. Ainsi, 156 millions d’euros ont déjà été réservés, notamment via le plan de relance et d’investissements fédéral, pour la modernisation du site (80,62 millions à charge de Beliris et 75,38 millions à charge de la Régie des bâtiments), précise le texte.

«La perspective du bicentenaire de la Belgique, les budgets réservés et la volonté de tous les acteurs depuis le niveau local jusqu’au niveau européen d’aller de l’avant constituent autant d’opportunités pour revaloriser et redéployer le site du Cinquantenaire pour en faire un pôle majeur de notre capitale qui est aussi celle de l’Europe. Avec mes collègues, nous allons tout mettre en œuvre pour que le site soit revalorisé d’ici à 2030», a souligné M. Dermine, cité par le communiqué.