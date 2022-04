Kompany l’a confirmé: Ashimeru (Anderlecht) manquera le match contre Charleroi

Vincent Kompany, l’entraîneur du Sporting d’Anderlecht, s’est exprimé en marge de la rencontre face à Charleroi.

Cent quatre-vingts minutes pour réintégrer le Top 4. Le Sporting d’Anderlecht s’apprête à disputer les deux derniers matches de la phase classique avec un fameux défi devant lui. Contre Charleroi et à Courtrai, les joueurs de Vincent Kompany tenteront de profiter d’un (éventuel) faux-pas de l’Antwerp ou de Gand. « Il nous reste deux matches, nous allons essayer de prendre le maximum de points et, surtout, de rester concentrés », avant le T1 bruxellois. « Il faudra jouer ces deux matches à fond, car tout peut encore être possible et tout pourrait basculer dans les dernières minutes du dernier match. »

Retraité des pelouses depuis un an et demi, Kompany a appris à vivre à ce stress, cette pression liée à une fin de saison à suspense. « Je n’ai pas attendu d’être entraîneur pour apprendre à gérer ce genre de situation. Cela fait partie de la carrière des joueurs, la pression augmente quand on arrive à la fin de la saison », pointe l’ancien capitaine des Manchester City. « J’ai souvent été dans une position où nous étions vainqueurs, mais en général, il faut faire une chose. À savoir se concentrer sur ses taches, contrôler ce qu’on peut contrôler et de ne pas se fatiguer la nuit à calculer, penser à tous les scénarios. Je ne peux pas jouer le match de l’Antwerp ou de Gand, je peux seulement jouer celui contre Charleroi. Et maintenant je ne peux même plus jouer. En tant que joueur, ce que j’aimais bien, c’est que je savais que les autres allaient commettre une erreur et qu’ils allaient plier à un moment ou l’autre. En restant calme et en suivant notre propre méthode, je savais que nous allions passer au-dessus. Maintenant, je suis dans le costume d’entraîneur. On dépend plus des autres que de soi-même, mais j’essaie de transmettre cette culture, cette philosophie au groupe. Nos adversaires ont quatre matches qui comptent (NDLR : 2 pour l’Antwerp et 2 pour Gand), et deux pour nous. »

Avec Zirkzee et Kouamé

Pour ce début du mois d’avril, Kompany a communiqué une mauvaise nouvelle : l’absence pour plusieurs semaines de Majeed Ashimeru, blessé à la cheville. « Nous devrons nous passer de lui. C’est dommage car il était en grande forme et progressait très bien. » Le Ghanéen n’avait déjà pas rejoint sa sélection lors de la trêve internationale et devrait louper les prochains matches du RSCA. Tout profit, finalement, pour Kristoffer Olsson, qui retrouvera sa place dans le onze de départ.

En revanche, Joshua Zirkzee et Christian Kouamé, dont le doute planait autour de leur présence ce week-end, seront finalement disponibles. Amir Murillo, revenu du Panama ce vendredi matin, va entamer sa préparation pour le duel face aux Zèbres et devrait également être titulaire.