Un campement de sans-papiers à Molenbeek pour exiger leur régularisation

Une centaine de personnes sans-papiers ont établi un campement au parc de la porte de Ninove, à Molenbeek-Saint-Jean, pour exiger leur régularisation et dénoncer les deux poids deux mesures de la politique d’accueil.

Ce jeudi 31 mars, des centaines de personnes sans-papiers ont été expulsées dans l’après-midi des anciens bâtiments de la KBC qu’elles occupaient depuis quelques mois. Plusieurs collectifs ont organisé une marche qui s’est terminée en campement au parc de la porte de Ninove afin de dénoncer les deux poids deux mesures de la politique d’accueil du gouvernement et exiger la régularisation de toutes les personnes sans-papiers.

Cette nouvelle occupation de l’espace public a pour but de rendre visibles les revendications des personnes sans-papiers qui subissent de plein fouet l’injustice des politiques migratoires qui organise leur exclusion sociale en les maintenant dans l’insécurité et la précarité.

Deux poids, deux mesures. - D.R.

« Pour nous, il ne s’agit pas seulement d’avoir un toit. Il s’agit de changer la politique migratoire, et que celle-ci s’applique indistinctement à tous les migrants. Car oui, l’accueil réservé aux Ukrainiens ayant fui la guerre constitue une exception à ce qui devrait être la règle. Tous les migrants, et donc toutes les personnes sans-papiers, ont le droit à une vie et un travail digne », témoigne l’un d’eux.

Les occupants organiseront des assemblées générales ouvertes à tous pour organiser la suite des actions.