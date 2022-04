Les boîtes de nuit multiplient les actions pour limiter les agressions sexuelles

01/04 06:00 → 01/04 14:00

Ce vendredi matin, une perturbation accompagnée de neige ondule sur le nord et l'ouest. Elle progressera ensuite vers le centre puis vers le sud en cours de matinée. Les chutes de neige les plus marquées seront observées en Flandre Orientale et Occidentale, en province d'Anvers, dans le Hainaut et dans l'ouest des Brabants. Après son passage, une couche totale de 2 à 4 cm est possible (5 cm ou un peu plus sur l'ouest), avant qu'elle ne commence à fondre (excepté en Ardenne). Sur le sud-est du pays, les cumuls seront plus faibles. En cours d'après-midi, le temps deviendra plus sec avec éventuellement encore quelques faibles chutes de neige (fondante).