Uccle: La Lisière, une habitation protégée pour des mères stabilisées et leur bébé

La nouvelle IHP (Initiatives d’Habitations Protégées) La Lisière, située avenue de Boetendael à Uccle, a été officiellement inaugurée jeudi soir.

Ouverte depuis le 15 décembre, la nouvelle IHP (Initiatives d’Habitations Protégées) La Lisière, située avenue de Boetendael à Uccle, accueille des mères stabilisées mentalement avec leur bébé. L’objectif est d’accompagner les mères, qui n’ont plus besoin d’être hospitalisées, vers l’autonomie.

« Il y a 5-6 ans, plusieurs unités mères-bébés ont été fermées à Bruxelles et en Belgique. Les demandes d’hospitalisation ne cessaient d’augmenter et beaucoup de services s’adressaient à nous. En réfléchissant à ce qui était vraiment nécessaire, je me suis rendu compte que les hospitalisations duraient trop longtemps et que c’était surtout l’après-hospitalisation qui était le plus important », explique Dr Karine Mendelbaum, directrice médicale de la clinique psychiatrique La Ramée et à l’initiative du projet.

La maison unifamiliale située juste en face de la clinique peut accueillir jusqu’à cinq mères stabilisées. « Une équipe pluridisciplinaire est présente en journée mais pas le soir ni le week-end. C’est important qu’elles soient stabilisées mentalement », précise Dr. Karine Mendelbaum. Le personnel aide les femmes à développer des démarches à l’extérieur pour construire leur indépendance. Il est composé d’une assistante sociale, d’une psychologue, d’une pédopsychiatre, de deux infirmières, d’une éducatrice mais aussi d’une kinésithérapeute.

Les visites sont autorisées dans les lieux communs mais les visiteurs ne peuvent rester dormir, pas même le père ou un membre de la famille. Par contre, la mère peut sortir et passer la nuit à l’extérieur. Actuellement trois mères stabilisées mentalement avec leurs bébés et dispose de la place suffisante pour en accueillir jusqu’à 5 au total.

6 mois à 2 ans

Cette maison unifamiliale offre une vie en collectivité à des jeunes mères qui se sont relevées après avoir connu des difficultés affectant leur santé mentale. Ce lieu leur permet de bénéficier d’un accompagnement à l’autonomie pour une durée de six mois à deux ans en moyenne. « Une évaluation à lieu tous les trois mois pour voir si on a atteint les objectifs fixés », ajoute la directrice médicale.

Ce projet est par exemple destiné à des femmes bipolaires placées sous traitement, à des anciennes toxicomanes ou encore à des personnes vivant dans une grande précarité et qui ont des troubles dépressifs ou anxieux associés.

La Lisière ne constitue pas une extension de la clinique La Ramée ou de l’Unité Mère-Bébé du site. Il s’agit d’un projet à part entière qui appartient au réseau de soins psychiatriques Epsylon.