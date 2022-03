Assassinat de Magali et Coline à Kraainem: l’audience est reportée au 12 avril

31/03 23:00 → 01/04 19:00

Ce jeudi, risque de quelques précipitations hivernales sous forme de neige mouillée et au dessus de 500 m un peu de neige. Cette nuit, une zone de neige va envahir notre pays depuis le nord pour donner des chutes de neige sur une grande partie du pays la nuit prochaine et demain (surtout l'avant-midi). Vers demain matin 6h, une couche de 2 à 3 cm est prévue sur la plupart des régions. Dans les régions près de la frontière néerlandaise et sur les Hautes Fagnes, une couche de 3 à 5 cm est possible. Au littoral, le risque d'une accumulation de neige est limité. Vendredi, au cours de la journée, toujours risque de quelques chutes de neige. Vers demain 12h, une couche de 5 cm et localement un peu plus est bien possible, sauf au littoral. Au cours de l'après-midi, le temps deviendra plus sec avec éventuellement encore quelques faible chutes de neige (fondante).