La traditionnelle chasse aux œufs à Uccle est de retour avec une nouvelle formule

Ce 2 avril, une chasse aux jetons biodégradables à échanger contre des sachets d’œufs en chocolat est organisée. Une nouvelle formule qui traduit la volonté de la commune d’Uccle de s’inscrire dans une démarche respectueuse des espaces verts.

Cette année, la traditionnelle chasse aux œufs revient avec une nouvelle formule. Tous les enfants sont attendus avec leur panier pour tenter de retrouver les milliers de jetons biodégradables dispersés dans le parc de Wolvendael et les échanger contre des sachets d’œufs en chocolat. Pour vingt jetons récoltés, un sachet d’œufs en chocolat sera à venir retirer aux stands prévus à cet effet. Comme chaque année, les plus petits (0 à 3 ans et 4 à 6 ans) continuent de bénéficier d’aires de chasse séparées et situées à proximité des plaines de jeux du parc (entrée Dieweg ou Klipveld). Sans oublier les 6 œufs bonus à dénicher dans l’entièreté du parc : or (1), argent (2) et bronze (3). La découverte de ces œufs particuliers permet de repartir avec une surprise. Cette chasse au grand air ne sera pas le seul divertissement de la journée, chacun pourra également profiter des nombreuses animations et stands gourmands.

« La chasse aux œufs est depuis bientôt 15 ans l’événement incontournable à Pâques à Uccle. Et cette année, outre le fait de proposer un moment festif et gourmand, nous avons fait évoluer la formule pour offrir aux enfants et à leurs parents un moment d’amusement », commente Valentine Delwart (MR), échevine de la Jeunesse d’Uccle.

« La chasse aux œufs, c'est une vraie tradition à Uccle. Petits et grands se retrouvent pour récupérer le maximum d'œufs en chocolat ! Cette activité ludique est finalement à l'image de notre commune : une commune où de nombreuses activités en plein air sont possibles et où toutes les générations sont les bienvenues, participent et créent ainsi un lien social », déclarent Aurélie Czekalski (MR), présidente du Service Ucclois de la Jeunesse, et Yannick Franchimont (Ecolo), administrateur délégué.

La chasse aux œufs à Uccle se déroule le samedi 2 avril 2022 de 14h00 à 18h00 au parc de Wolvendael. Participation gratuite. Pas de réservation au préalable. En collaboration avec les ASBL « Le PAS » et « Service Ucclois de la Jeunesse » ainsi que les secouristes de l’A.C.S. et la Police d’Uccle.