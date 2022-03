Pillage d'un magasin « Carrefour Express » lors de la manifestation Covid

La police a diffusé jeudi, à la demande du parquet de Bruxelles, un avis de recherche concernant 13 personnes suspectées du pillage d’un magasin d’alimentation, en marge de la manifestation du 21 novembre dernier contre les mesures sanitaires.

«Ces individus ont pillé et saccagé le magasin Carrefour Express situé Quai de la Houille à Bruxelles», indique l’avis de la police. «Le premier individu portait un pantalon en jean bleu et un sweat à capuche rose de marque Adidas. Le deuxième portait un pantalon de training noir avec des bandes blanches sur les côtés, une veste noire matelassée et un sweat à capuche orange. Le troisième portait un pantalon de training noir avec des bandes blanches sur les côtés, une veste noire à capuche et des baskets bleu gris», détaille la police.

«Le quatrième individu portait des vêtements noirs et des baskets rouges et noires. Le cinquième a dérobé le sac de la gérante et a commis des retraits frauduleux avec les cartes bancaires. Il a de longs cheveux bouclés. Au moment des faits, il portait un pantalon en jean délavé et troué, une veste noire matelassée à capuche, des baskets noires à semelles blanches, une montre couleur or et un bracelet argenté. Le sixième a les cheveux foncés rasés sur les côtés et une barbe naissante. Il portait un pantalon en jean bleu clair, un t-shirt gris et une veste matelassée foncée avec un écusson blanc», décrit l’avis de recherche.

«Le septième individu portait des vêtements noirs, une cagoule noire et des baskets noires et blanches. Le huitième portait un pantalon foncé, une veste matelassée noire, un bonnet noir et des baskets foncées à semelles blanches. Le neuvième a les cheveux foncés rasés sur les côtés. Il portait un pantalon en jean bleu délavé et une veste noire matelassée à capuche. Le dixième portait un pantalon foncé et une veste noire matelassée à capuche avec l’inscription New Balance dans le bas du dos», indiquent encore les enquêteurs.

«Le onzième individu était vêtu de noir et a emporté des calendriers de l’avent. Le douzième portait des vêtements noirs, des baskets blanches et une écharpe grise. Enfin, le treizième portait un pantalon beige, un sweat jaune à capuche et des baskets bleu gris», ajoutent-ils.

Toute personne qui reconnaît ces individus sont invités à prendre contact avec les enquêteurs via l’adresse avisderecherche@police.belgium.eu ou le numéro de téléphone gratuit 0800/30.300.