Un parking pour les supporters VIP du RSCA grâce à parking.brussels

Parking.brussels a signé une convention avec le RSCA. Les supporters pourront se garer au parking Ceria les jours de match.

Le RSCA et parking.brussels se réjouissent de la mise en place de leur partenariat qui offre la possibilité aux supporters VIP des Mauves et Blancs de garer leur véhicule au P+R Ceria les jours de match. Le RSCA met en effet 500 places de parking à leur disposition dans ce parking sécurisé d’Anderlecht (Ring 0, sortie 16).

Une convention en ce sens a été conclue entre le RSCA et parking.brussels, qui permet à ses abonnés VIP de disposer d’un code QR qui leur ouvre les portes du parking et leur permet de stationner leur véhicule en toute sérénité avant de rejoindre le Lotto Park via des navettes.

Les autres supporters quant à eux, peuvent rejoindre le stade en empruntant le métro dans la station connectée au parking (station Ceria), pour descendre quatre arrêts plus loin, à 100 mètres de l’entrée du stade (station Saint-Guidon, ligne 5 direction Herrmann-Debroux).

Pour le RSCA, l’objectif de cette opération est de compléter son offre de stationnement afin de contenter ses fans tout en contribuant à une meilleure mobilité dans les environs du Lotto Park les jours de match.

Quant à l’Agence du stationnement parking.brussels, elle rappelle par ce partenariat le rôle majeur que peut jouer le vaste P+R Ceria dans le désengorgement du trafic automobile à Bruxelles. Proche du Ring et disposant aussi d’un parking sécurisé pour cyclistes et pour motos ainsi que de bornes de recharge pour les véhicules électriques, le P+R Ceria permet aux navetteurs de déposer leur véhicule aux portes de la capitale (au prix de 3€ par jour sans abonnement ou d’1,5€ avec abonnement), avant de poursuivre leur chemin en toute sérénité grâce au réseau de la STIB, qui permet de rejoindre la place De Brouckère en métro en seulement 20 minutes.