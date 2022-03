Des rencontres entre les maisons des enfants et de repos à la Ville de Bruxelles

Dans une optique de cohésion sociale, afin de lutter contre l’isolement et de promouvoir un partage de savoirs de manière transgénérationnel, le Service Jeunesse et le CPAS s’unissent pour favoriser les rencontres enfants-seniors.

Des rencontres s’organisent entre les résidents de la maison de repos Sainte-Gertrude du CPAS et des enfants des maisons des enfants « Pôle nord » et « Les Moussaillons ». Une dizaine de rendez-vous ont été pris autour de thématiques comme le Carnaval, le printemps, la fête des mères/pères… Ce mercredi, c’est une grande chasse au trésor qui a été organisée à la maison de repos.

En amont, les enfants préparent ces rencontres en réfléchissant aux bricolages ou aux jeux qu’ils vont concevoir. La décoration est ensuite réalisée au sein de la maison de repos, en compagnie des seniors et sera disposée dans leur hall d’entrée, une fois finalisée. Les premières séances avec les résidents s’articulent autour de jeux de présentation et les suivantes sont des journées thématiques.

Toutes les mesures de précaution sont prises pour respecter et préserver les aînés de tout danger, en vertu des normes sanitaires en vigueur. Il s’agit d’un projet pilote et le but est de l’étendre par la suite à toutes les autres maisons de repos du CPAS et à toutes les maisons des enfants de la ville.

Un soutien pour les aînés

« L’isolement tue plus que le virus, titraient certains quotidiens pendant la crise. Pourtant ce n’est pas une fatalité. C’est pourquoi, nous veillons régulièrement à déployer des actions de solidarité et de soutien pour nos aînés. Ils ont beaucoup de choses à apprendre à nos enfants. L’échange est enrichissant et bénéfique tant pour les enfants, que pour les aînés. Pour les enfants, ces échanges favorisent la transmission de valeurs, de savoirs, des mécanismes de solidarité. Ils renforcent la confiance en soi, le partage d’expériences et de vécus. Pour les aînés, ces rencontres favorisent la stimulation intellectuelle, préviennent le vieillissement cognitif et coupent l’isolement », déclare Faouzia Hariche (PS), échevine de la Jeunesse de la Ville de Bruxelles.

« Ce type d’initiative permet de lutter contre les stéréotypes, les préjugés et de changer l’image que les jeunes se font de la vieillesse, et que les seniors se font des jeunes », ajoute Khalid Zian (PS), président du CPAS de la Ville de Bruxelles.

« Nos maisons de repos sont avant tout des lieux de vie pour nos résidents. Nous tenons à ce qu’elles s’inscrivent et participent à la vie de la cité. Dans cet esprit, nous privilégions l’intergénérationnel : deux crèches cohabitent avec nos maisons de repos (Ursulines/Heysel), et suscitent au quotidien la joie de nos résidents. Nous développons également un grand nombre de collaborations avec des écoles maternelles et primaires, en mettant en place des activités ludiques communes. La Covid a mis pas mal de frein à ces collaborations, que nous nous attachons à réactiver et redynamiser, comme en témoigne l’activité de ce jour. »