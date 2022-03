Anderlecht renforce le sport féminin

La commune d’Anderlecht élabore un plan stratégique afin de renforcer le sport féminin.

Ce n’est un secret pour personne, Anderlecht est une terre de sport. La commune continue d’être un exemple en la matière en élaborant un grand plan stratégique afin de renforcer le sport féminin. En effet, la proportion de femmes pratiquant une activité sportive ou étant affiliées à un club de sport est bien moindre que celle des hommes. Ce constat est encore plus frappant en fonction de la classe sociale de ces femmes.

« Avec ce plan stratégique, la Commune multiplie les initiatives pour faciliter l’accès du sport aux filles. La participation active des femmes dans le sport, comme leur épanouissement individuel ou collectif dans les diverses activités récréatives ou culturelles proposées sur notre territoire, est une priorité pour nous », indique Fabrice Cumps (PS), bourgmestre d’Anderlecht.

Ce plan stratégique présente plusieurs aspects : Une communication auprès du monde professionnel, citons en exemple les conférences organisées auprès de coachs dans le but d’accompagner les clubs dans la mise en place de structures sportives féminines, ou encore l’élaboration d’outils et actions qui ont pour but de stimuler et accompagner les clubs dans ce sens. Une campagne de communication auprès du public féminin sera également lancée, sans oublier le renforcement des infrastructures et programmations consacrées au sport féminin.

De nouvelles activités

« Depuis septembre, de nombreuses nouvelles activités pour un public féminin ont lieu dans nos infrastructures, mais également dans la programmation proposée par notre service : Du futsal, de l’athlétisme mais aussi de l’aquagym ! Nous ouvrons également notre complexe du Vogelenzang le lundi, jour qui est réservé exclusivement aux équipes féminines de football ou d’un autre sport ! », explique Julien Milquet (Les Engagés), échevin des Sports.

De même, la commune organise annuellement une grande course uniquement féminine : la Ladies Run, qui a accueilli plus de 750 participantes en novembre dernier. Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes pour l’édition 2022.

Les clubs sportifs anderlechtois emboîtent le pas grâce à l’ouverture de sections féminines dans plusieurs disciplines. En avril dernier, l’ASBL paracommunale FEFA (Football Etude Famille Anderlecht), a lancé, en partenariat avec Brussels Football et le Royal Sporting Club d’Anderlecht, sa Girls Academy, qui a rencontré un franc succès dès son lancement.

Enfin, la commune entend également féminiser l’espace public au niveau sportif : La première pierre de cet édifice a été de renommer un nouveau terrain synthétique du nom de Sakina Diki Ouzraoui, jeune bruxelloise évoluant au plus haut niveau avec le RSCA Women.

Notons également à cet égard qu’un projet de grande envergure en collaboration avec le RSCA est en cours d’élaboration.