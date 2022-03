Dès lundi, il sera possible de monter à l’avant dans les bus et trams de la Stib

À partir de lundi prochain, il sera à nouveau possible de rentrer dans les bus et les (anciens) trams de la Stib par les portes situées à l’avant, a indiqué la société de transports intercommunaux de Bruxelles mercredi.

Ce n’était plus possible depuis le début de la pandémie, pour minimiser les risques sanitaires pour les chauffeurs et conductrices.

« Toutes les portes des véhicules pourront dès lundi être à nouveau utilisées par les voyageurs », a confirmé An Van hamme, une porte-parole des transports publics bruxellois.

L’achat d’un ticket de transport directement auprès du conducteur restera par contre une habitude du passé, la Stib ayant développé la possibilité de payer sans contact dans ses bus et trams.