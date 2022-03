La tuile pour Anderlecht: Joshua Zirkzee s’est blessé avec les espoirs néerlandais!

L’attaquant du Sporting a été remplacé au milieu de la seconde période.

Dans les prochains jours, Anderlecht tentera lors des deux dernières journées de phase classique de réintégrer le top 4 aux dépens de l’Antwerp ou de Gand. Pour y parvenir, Vincent Kompany devra sans doute gérer quelques soucis physiques au sein de son noyau.

Alors que Kouamé et Ashimeru n’ont pas rejoint leur sélection pour de légères blessures, c’est Joshua Zirkzee qui reviendra à Neerpede avec un léger problème. Mardi soir, l’attaquant prêté par le Bayern Munich est sorti au cœur de la deuxième période lors de la rencontre entre les espoirs des Pays-Bas et de la Suisse. D’après les premiers échos néerlandais, c’est en raison d’une blessure. Impossible actuellement d’en connaître la gravité et de savoir si Zirkzee sera en état ou non de tenir sa place dans l’équipe lors de la venue de Charleroi ce dimanche (18h30).