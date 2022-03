Bruxelles Mobilité cherche des artistes pour embellir l'accès à la station Rogier

Graffeur, peintre, illustrateur ? Remettez un projet artistique pour égayer le plafond du double escalator descendant dans la station Rogier devant City 2.

Après la réalisation des projets d'embellissement sur les trémies des boulevards du Midi et Jamar (entre les stations Lemonnier et Gare du Midi), les trémies avenue de la Liberté et avenue de Jette (station Simonis) et la trémie Reyers, Bruxelles Mobilité et la Stib proposent maintenant aux artistes de réfléchir à un projet d'embellissement du plafond du double escalator menant à la station Rogier, située au coin entre le boulevard du Jardin Botanique et la rue Neuve, devant l’accès au City 2.

L'appel s'adresse à toutes les personnes majeures, individus ou collectifs, qui pratiquent l'art urbain mural.

Une trémie est une ouverture qui permet de passer d’un niveau à l’autre, ici, de la surface au souterrain. Celle-ci est équipée de deux escalators assez profonds, un descendant et un ascendant. Les murs sont revêtus de pierres bleues et la dalle de plafond est en béton peint actuellement en noir. C'est ce plafond que concerne le projet. Il est fort visible depuis les escalators qui sont empruntés par de nombreuses personnes, tant les navetteurs que les visiteurs des commerces de la rue Neuve et les touristes.

Le choix des projets s'effectue sur plusieurs critères : l’adéquation de l’œuvre avec l’environnement urbain, l’adéquation de l’œuvre avec la spécificité d’une trémie équipée d'escalators, le concept général et les intentions du projet, la faisabilité technique concernant la réalisation et durabilité de l’œuvre et enfin la dimension sociale, voire participative est un plus.

Bruxelles Mobilité et la Stib souhaitent intégrer au maximum l'avis des riverains et des usagers. Après une pré-sélection sur base des critères ci-dessus, les projets retenus seront soumis au vote du public avant l'été.