Guerre en Ukraine: une action pour collecter des vélos pour les réfugiés

Quiconque souhaite donner une seconde vie à son vieux vélo, son vélo d’enfant ou sa remorque à vélo pour une bonne cause peut se rendre à un Fietspunt (Point Vélo) ou Fietsbieb en Flandre et à Bruxelles à partir de mardi.

Les vélos seront réparés et mis à la disposition des réfugiés et autres personnes socialement vulnérables par l’intermédiaire des communes ou de la Ville, a annoncé mardi Herw ! n, l’organisation qui chapeaute les Fiestpunten, en collaboration avec plusieurs organismes et associations flamandes en lien avec le vélo (Fietsbiebs, Fietsberaad, De Fietsersbond et De Grote Versnelling).

Les vélos sont entièrement restaurés et réparés si nécessaire. Les bicyclettes qui ne peuvent pas être réparées sont démontées afin de réutiliser certaines pièces.

En fonction des besoins spécifiques d’une région, des accords sont passés entre les autorités locales et les Fietspunten pour mettre les vélos à la disposition des réfugiés selon différentes formules (location, don, vente).