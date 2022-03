Un accord sur un programme public pour le développement des Abattoirs d’Anderlecht

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a donné son accord de principe pour le développement d’un programme public sur une partie du site des Abattoirs d’Anderlecht.

Avec cet accord de principe, le Gouvernement fait clairement connaître ses ambitions pour le site des Abattoirs d’Anderlecht. Le site connaît une véritable métamorphose depuis plusieurs années, grâce notamment à des fonds FEDER et à l’action d’Abattoir s.a. Depuis, le Foodmet et la ferme urbaine qui y est liée ont ainsi pu intégrer ce paysage. Le projet Manufakture viendra bientôt s’y ajouter, avec l’objectif d’y aménager à terme une piscine à l’air libre sur le toit.

Du fait de son histoire, de sa localisation et de sa superficie, le site des Abattoirs revêt une grande importance pour la Région. Le site, d’une superficie de 8 ha, jouit par ailleurs d’une position stratégique, à proximité de deux stations de métro, du canal, et non loin de la Gare du Midi.

Abattoir s.a. reste propriétaire de la partie du site sur laquelle se situe notamment le Foodmet. La commune d’Anderlecht est encore propriétaire de l’autre partie du site, mais celle-ci sera bientôt transférée à l’échelon régional (Société d’Aménagement Urbain). Abattoir s.a. verra son bail emphytéotique prolongé jusqu'à 2088 sur une partie de cette propriété transférée. Par ailleurs, Abattoir s.a. cédera l’ensemble de ses droits sur une parcelle longeant le canal, dont elle est propriétaire, qui deviendra la pleine propriété de la Région.

Un projet de logements

Il revient à la Société d’Aménagement Urbain (SAU) d’assurer le développement de l’ensemble des terrains qui passeront à l’échelon régional. L’objectif consiste à ouvrir le lieu et à le rendre plus accessible aux Bruxellois, à lui donner une utilisation plus urbaine en y construisant notamment des logements publics dans le cadre d’une programmation mixte intégrant les développements économiques passés et futurs d’Abattoir s.a.

Depuis l’approbation du contrat de rénovation urbaine nº3 pour la zone « des abords de la Gare de l’Ouest », les autorités travaillent à développer un guide pour la structuration du site et surtout des espaces publics qui s’y trouvent. Elles se sont basées pour cela sur le masterplan « Le ventre de Bruxelles », développé à l’initiative d’Abattoir s.a. Ces plans constituent la base des études que mène actuellement la SAU à la demande de la Région en vue de définir plus précisément le programme de développement du site.

La Région jouissant d’une meilleure maîtrise foncière sur ce lieu stratégique via la SAU, elle travaillera à concrétiser ses ambitions en matière de création de logements et d’équipements, de maintien des activités urbaines de production, de promotion de la rénovation urbaine, de garantie d’accessibilité pour les usagers faibles et d’objectifs environnementaux et climatiques. La Région bruxelloise va en outre apporter une contribution significative au projet de rénovation de la Halle centrale, élément exceptionnel du patrimoine industriel, dont Abattoir s.a. restera emphytéote.

Un site sans émission de CO2

« Je suis très heureux de cette décision du Gouvernement concernant ce site central. La Région se met ainsi en position de développer un programme public ambitieux qui aidera en outre à concrétiser les objectifs du Plan Canal et du Plan de qualité paysagère (Beeldkwaliteitsplan, ou BKP) tout en renforçant la dynamique socio-économique initiée par Abattoir s.a. », déclare le ministre-président Rudi Vervoort (PS).

« Nous définissons aujourd’hui la ville de demain, et la qualité de vie de tous les Bruxellois est clairement au centre de cette démarche. Le site des Abattoirs devient un quartier urbain mixte et tourné vers l’avenir, où il fera bon habiter, travailler, apprendre et se détendre. C’est ce que nous voulons démontrer en misant sur des logements abordables et de qualité ainsi que sur des équipements ambitieux, comme cette piscine à l’air libre offrant une vue imprenable sur la ville », poursuit Pascal Smet (one.brussels), secrétaire d’État bruxellois à l’Urbanisme.

Gilles Delforge, directeur de la Société d’Aménagement Urbain, se félicite que « la SAU, d’ailleurs à la tête des grands projets d’aménagement urbain, puisse une fois encore mettre sa polyvalence au service de la Région pour réaliser des équipements publics divers et ayant un rayonnement régional. En effet, la SAU travaille actuellement à des projets d’équipements couvrant des fonctions culturelles, médiatiques, sociales, sportives, universitaires et sanitaires. Plusieurs de ces projets prennent d’ailleurs place au bord du canal. »

« Avec la prolongation de l’emphytéose, les conditions fixées à Abattoir s.a. pour le lancement de la construction de Manufakture sont enfin remplies. Les plans pour coupler les différentes activités économiques et les logements de la SA Abattoirs grâce un réseau de chaleur innovant sont d’ores et déjà prêts, ce qui permettra à terme d’évoluer vers un site sans émission de CO2 », Elke Tiebout, CEO d’Abattoir s.a.