Stib: des navettes de bus gratuites pour le Listen Festival

Le festival alternatif de musique Listen Festival prendra ses quartiers dans la capitale du 30 mars au 3 avril. Afin de faciliter les déplacements des festivaliers vers Buda Bxl, la Stib met en place des navettes gratuites depuis la Gare Centrale.

Le Listen Festival rassemblera jeunes talents et artistes confirmés de musique électronique. De nombreux DJ locaux et internationaux investiront plusieurs lieux emblématiques de la capitale : Buda Bxl, C12 (galerie Horta), Bruxelles Congrès, Flagey, le Fuse, La Cabane, etc. Pour s’y rendre, rien de plus simple que d’emprunter les transports de la Stib.

Pour faciliter les déplacements des festivaliers, la Stib met en place des navettes de bus gratuites accessibles aux détenteurs d’un billet pour le festival. Les navettes partiront de l’arrêt Gare Centrale, situé rue du Cardinal Mercier numéro 2, pour rejoindre Buda bxl, l’un des lieux investis par le festival.

Elles circuleront en permanence entre la Gare Centrale et Buda Bxl, aller et retour, du vendredi 1er avril au lundi 4 avril.

Les premières navettes démarreront dès 20h le 1er et 2 avril, avec une fréquence d’une navette toutes les 30 minutes. Le dimanche 3 avril les navettes démarreront à 14h. Les navettes circuleront jusque 7 h 30 le samedi, 8 h le dimanche et 3 h le lundi.

Pour rejoindre Buda Bxl, mais aussi les autres lieux où se tient le festival, les amateurs de musique peuvent également compter sur le réseau de la Stib en journée et sur l’offre Noctis en soirée.

Ils peuvent ainsi rejoindre facilement le centre-ville, le quartier du canal, le quartier Wiener, Stade et Flagey en empruntant les bus, trams et métros de la société bruxelloise de transport public.