Double féminicide à Kraainem: le frère du suspect ne le croit pas coupable

Le frère de Pierre D. a réagi à l’inculpation de l’aîné pour le double assassinat de Kraainem, le 23 mars dernier.

Le frère du principal suspect d’un double féminicide, commis à Kraainem le 23 mars dernier, a réagi au placement sous mandat d’arrêt de Pierre D. : « Je pense que l’avis est unanime. Connaissant mon frère, je ne peux pas imaginer des choses comme ça, c’est impossible, c’est juste pas possible ! Il y a beaucoup de couples qui se séparent, ce n’est pas une raison pour tuer deux personnes comme ça de sang-froid. Mon frère est incapable de tuer, enfin, on habitait à la campagne : il est incapable de tuer un poulet quand il faut le manger, ce n’est pour tuer deux personnes comme ça de sang-froid avec une arme blanche. Cela me paraît tout à fait improbable. En plus, il n’était même pas dans la maison, il était chez un ami avec qui il travaillait souvent dans l’événementiel, il m’a envoyé un SMS juste avant que cela ne se passe. Moi, je n’y crois pas une seconde, pas une seconde ! J’imagine que la police va faire son travail, donc, j’ai envie de dire : laissons faire les choses et la vérité éclatera de toute façon avec la justice, je l’espère en tout cas », répond son petit frère, âgé d’une quarantaine d’années.

Pierre D., un homme de 50 ans, a été inculpé et placé sous mandat d’arrêt samedi passé.

Il est soupçonné d’avoir assassiné son ex-compagne Magali W. et sa belle-fille Coline. Le suspect conteste les faits. Pierre D. assure avoir découvert les corps sans vie des deux femmes, poignardées avec une « rage sans précédent » selon des sources proches du dossier, jeudi dernier. Pierre D. aurait selon ses dires passé la nuit de mercredi chez un ami.

Il évoquerait la thèse du cambriolage.

Les GSM des victimes, ainsi que le véhicule de l’ex-compagne de Pierre D. ont en effet disparu. Reste encore à déterminer de quelle manière.

T.C. et D.H.