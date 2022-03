Un nouveau parc se dessine dans le quartier Heyvaert

A deux pas de la porte de Ninove et du canal, le quartier Heyvaert, particulièrement dense, va bientôt s’aérer et accueillir un nouvel espace vert, à la place d’anciens bâtiments industriels.

A l’initiative du ministre-président Rudi Vervoort et du ministre de l’Environnement, de la Transition climatique et de la Démocratie participative, Alain Maron, Bruxelles Environnement a déposé un permis d’urbanisme pour aménager la première partie du parc de la Sennette, qui fera 1,8 ha à terme.

Conçu par le bureau d’architectes Okra dans le cadre du Contrat de rénovation urbaine n°05 « Heyvaert – Poincaré », le projet reliera par une promenade verte le parc de la Rosée, la porte de Ninove et les Abattoirs d’Anderlecht. A mi-parcours, un nouvel espace vert sera aménagé avec une vaste esplanade plantée du côté de la rue Heyvaert, comme lieu convivial de rencontre dans ce quartier qui compte très peu d’espaces publics. Des équipements ludiques et sportifs sont prévus, pour tous les âges : du mobilier de fitness pour les plus grands et une aire de jeu ondulée avec différents éléments favorisant l’imagination et les interactions sociales pour les plus jeunes. L’ensemble est aussi parsemé de lieux invitant à la détente et au repos : chaises longues, bancs, poufs, tables de pique-nique, etc.

« Micro-forêt »

Cette esplanade se prolonge par un jardin plus intimiste, le jardin de l’Alchimiste, une sorte de micro-forêt où le promeneur est invité à observer, avec tous ses sens, la faune et la flore urbaines. Pour assurer la fraicheur en été, des zones humides et un jardin d’ombre seront aménagés à divers endroits du parc. Enfin, plusieurs murs et façades aveugles seront végétalisés avec des plantes grimpantes, tant dans le parc que dans le quartier afin d’y amener plus de verdure et de fraicheur.

Le projet a été conçu en concertation avec les riverains. Divers ateliers et réunions de présentation ont été organisés à échéances régulières depuis le démarrage des études en 2021. L’acquisition des terrains nécessaire à la réalisation du parc a été conclue par Beliris et les communes d’Anderlecht et de Molenbeek-Saint-Jean, dans le cadre du Contrat de rénovation urbaine. Bruxelles Environnement finance la réalisation du projet et gèrera à terme ce nouvel espace vert. Les travaux débuteront en 2024.

Alain Maron, ministre bruxellois de l’Environnement et de la Transition climatique : « Je me réjouis de concrétiser ce parc de la Sennette. Ramener des espaces de nature, de fraicheur et de détente dans les quartiers centraux et denses est difficile vu la pression urbaine, mais c’est une priorité. Grâce au parc de la Sennette, le quartier Heyvaert devient plus vert, plus agréable à vivre et aussi plus résilient face au changement climatique. Rien que pour la première partie du projet, 3.000 m² de sol bétonné seront végétalisés, avec 28 arbres en plus et des ilots de fraicheur. Ce parc illustre notre volonté politique de réconcilier ville et nature, pour en faire des alliées au bénéfice de la qualité de vie des Bruxellois.es et de la biodiversité. »

Pour Rudi Vervoort, Ministre-Président , « le contrat de rénovation urbaine joue ici pleinement son rôle : en inscrivant dans son programme ce projet prioritaire de nouveau parc linéaire au sein du quartier dense Heyvaert, le CRU permet de mettre en oeuvre des projets opérationnels ambitieux et de répondre concrètement aux problématiques de création de nouveaux maillages urbains et verts. Il permet aussi la concrétisation d'un des objectifs du PAD Heyvaert. Je me réjouis de cette nouvelle étape franchie. »

« Ce beau projet de parc bénéficiera aux habitants de ce quartier très dense de ma commune et qui subit, malheureusement, des nuisances de tous types. Le parc s’ajoutera à plusieurs projets en cours comme notre hall Libelco qui verra l’installation de plusieurs projets socioculturels. De plus, nous allons installer une antenne de proximité qui permettra d’établir une communication directe avec les citoyens et de leur proposer, entre autres mais pas seulement, des facilités administratives. L’ensemble de ces projets va permettre d’oxygéner ce quartier qui en a grandement besoin » déclare Catherine Moureaux , bourgmestre de Molenbeek Saint-Jean.