Permis de conduire: les examens pratiques complets jusque fin mai chez AutoSécurité

S’il n’y a quasiment pas d’attente pour passer son examen théorique au permis B, la majorité des centres du réseau AutoSécurité affichent complet jusqu’en juin pour l’épreuve pratique. Seuls deux centres pourraient avoir l’une ou l’autre place...

Si vous comptiez sur les vacances de Pâques pour présenter l’examen pratique au permis, c’est raté, à moins de profiter d’un désistement de dernière minute.

« Hormis dans nos centres d’Eupen et de Mont-Saint-Guibert où il reste encore quelques places pour avril, nous sommes complets pour les autres sites », précise Virginia Li Puma du réseau AutoSécurité. Interrogée ce vendredi en début d’après-midi, la porte-parole ne garantissait pas que les dernières places disponibles n’allaient pas être prises durant le week-end.

Le mois d’avril est donc complet, mais aussi le mois de mai dans la majorité des centres d’AutoSécurité. « Il faut donc viser le mois de juin. Les plannings sont en train de s’ouvrir pour cette période », indique notre interlocutrice.

Le mois de juillet sera chargé

Reste la possibilité de consulter très régulièrement le site de réservations et de guetter l’apparition d’un « trou ». Avec deux mois d’attente, les délais s’allongent pour le pratique. Auparavant, on tournait plutôt sur des échéances à six semaines.

L’agenda des réservations pour le mois de juillet devrait être accessible dans le courant d’avril. Il ne faudra pas tergiverser car il est très demandé, tout comme le mois d’août.

