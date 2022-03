Double féminicide à Kraainem: Pierre D. sous mandat d’arrêt et inculpé d’assassinat

Un double meurtre à l’arme blanche s’est déroulé dans une maison de Kraainem. Les victimes sont une maman de 46 ans, Magali, et sa fille de 17 ans, Coline. Un suspect, Pierre D. (50), a été place sous mandat d’arrêt et inculpé d’assassinat ce samedi.

Un double féminicide s’est déroulé à huis clos dans une maison trois façades, située au numéro 42 de l’avenue d’Annecy, dans la commune à facilités de Kraainem. Les victimes sont une maman et sa fille : Magali, 46 ans, qui était institutrice primaire à Anderlecht et Coline, 17 ans, qui était en rhéto à l’Institut Don Bosco, à Woluwe-Saint-Pierre. Elles ont été poignardées à mort. Les secours ont été appelés à intervenir ce jeudi soir un peu avant 20 heures et confrontés à un véritable bain de sang. Il n’y avait plus rien à faire pour sauver les victimes.

Inculpé d’assassinat

Le suspect est le compagnon de Magali, beau-père de Coline : Pierre D., 50 ans, qui est ingénieur du son à la RTBF. Son audition a eu lieu samedi. Il a ensuite été placé sous mandat d’arrêt par le juge d’instruction et inculpé d’assassinat. L’homme nie cependant être lié aux faits.

On sait que le couple était en train de séparer.

« Les autopsies ont eu lieu ce vendredi après-midi, les deux victimes semblent avoir été tuées par des coups de couteau(x), vraisemblablement déjà dans la nuit de mercredi à jeudi. Le compagnon de la maman, beau-père de la jeune fille, a été arrêté ce jeudi soir », avait précisé vendredi Carol Vercarre, porte-parole du parquet de Hal-Vilvorde.