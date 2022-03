Sophie de Vos deviendra officiellement la bourgmestre d’Auderghem le 29 mars

Alors que Didier Gosuin avait annoncé remettre son mandat en milieu de législature, Sophie de Vos prêtera serment pour de bon ce 29 mars en tant que bourgmestre d’Auderghem.

Ce mardi 29 mars 2022, Sophie de Vos prêtera serment entre les mains du Ministre bruxellois des Pouvoirs Locaux, Bernard Clerfayt, en tant que bourgmestre d’Auderghem.

Sophie Devos succède ainsi Didier Gosuin (DéFI), qui avait annoncé qu’il remettrait son mandat en milieu de législature. Didier Gosuin aura dirigé la commune d’Auderghem pendant plus de 27 ans.

Diplômée de Solvay, Sophie de Vos s'est engagée dans la politique après une carrière dans le privé. Elle est la femme qui a récolté le plus de voix lors des élections de 2018.

« La direction d’une commune est un projet exaltant et ô combien prenant et captivant. Au plus proche des citoyens, la gestion locale offre de réelles opportunités d’agir durablement sur le quotidien des habitants. Je souhaite à Madame de Vos un franc succès dans ses nouvelles fonctions », déclare Bernard Clerfayt (DéFI), ministre bruxellois des Pouvoirs locaux.

Dès ce 29 mars, Sophie de Vos prendra donc les rênes d’Auderghem. Elle deviendra ainsi la première femme bourgmestre de cette commune du sud-est de Bruxelles comptant 35.000 habitants. « La nomination de plusieurs femmes comme bourgmestre m’amène à repenser le costume des mandataires locaux. Il faut le moderniser, le simplifier, le bruxelliser et surtout le rendre unisexe », conclut Bernard Clerfayt.

La prestation de serment se déroulera ce 29 mars 2022 à 10h30 au BIP.