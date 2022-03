Anderlecht se lance dans le futsal avec le FP Halle-Gooik, qui devient le RSCA Futsal

Le Sporting d’Anderlecht se joint au quintuple champion de Belgique de futsal.

Le RSC Anderlecht aura aussi une équipe de football en salle à partir de la saison prochaine : le RSCA Futsal, nom sous lequel évoluera le FP Halle-Gooik, club quintuple champion de Belgique.

Le RSCA Futsal jouera dans la toute nouvelle salle de sport Belleheide à Roosdaal, un nouveau complexe situé à la frontière du Pajottenland et de la Flandre Orientale qui peut accueillir 1.100 personnes.

« Malgré notre statut de numéro un de longue date, le projet s’est progressivement heurté à un certain nombre de limites. Le déménagement dans la toute nouvelle infrastructure et la coopération avec le club qui compte le plus de titres en football sont le début d’un nouveau chapitre ambitieux », déclare Lieven Baert, manager du FP Halle-Gooik, dans un communiqué.

Le FP Halle-Gooik, qui dispute la Ligue des champions pratiquement chaque année, a été sacré champion de Belgique à cinq reprises, en 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et a remporté la Coupe de Belgique en : 2015, 2016, 2018, et 2019. Le club possède également une équipe féminine, des équipes de jeunes et une école de futsal.

« Le futsal est une discipline en plein essor commercial », avance pour sa part Peter Verbeke, le CEO d’Anderlecht. « Avec le RSCA Futsal, nous disposons désormais d’un club qui donne la priorité à la formation des talents, qui veut faire passer le sport en Belgique au niveau supérieur et qui aspire au sommet européen. »