Le traitement d’un bourgmestre malade bientôt limité à 3 mois à Bruxelles

Le projet d’ordonnance fait suite à l’affaire Stéphane Roberti où l’ex-bourgmestre de Forest, en congé maladie, a perçu son salaire de bourgmestre pendant plus d’un an et demi avant de finalement démissionner.

** ******** ***** ********* ******** ***** *********** ** ******* ** *** ** ******* ** ** *** ********* ******* ******** **** **** ***** ** ******* ** ******* ********** ********* ********** ********* *** *********** ***** ** ******** ** *** ********** ** ********* ** ********* *** ********** ** ************ **** * ****** ** ****** *** **** ***** ********** ** *********** ******* ******** ** **** ** ***** *** ******* ** ********** **** ** *** ********* ********** ***** ********** ******** ** ******* ************ * ******* ************* ********** ** ****** ** ************ ** ******* ********** *** ************* ** *********** *** *********** ********** ******* ** ************* ** *********** ****** **** ********* ** ********* *** ********** ** ******** *************** ** ** **** ******** **** ** **** ** ****** ************** *** *** *** ** ***** ** ************ **** ** ******* ** ***** **** ** ********** ** *********** *** *** **** ********** ********* ********* **** ** *********** **** *********** *** ******** *** ** ********** ******** ******** *** ********** ******* ** ******* ***** ***** ******* ** ********** ******* ** ******* ** ********** ******* *** *** *** *********** ** *********** ******* ******** ******** ** ********** **** ** ** ******** ** ************** ** ** ******** ************* ** ***** ***** ********************* ** *********** ****** ****** ************* *** ********** ***** *** ** ******* *** ** *** ** *** *********** *** ****** ************* ** ********* ** *** ***** ** ******* *** *********** ******** ** ** ****** ** ***** *********** *** ********* ****** ***** ***** ** ************ ** *********** ****** ** ****** *************** ******* ******* ********* ** ********* **** *********** **** ******* *** *********** ****** ** ** *** ************ ***** ******* ******** **** ** ******* **** ** ** ******** ** ********** ** ******** **** *****