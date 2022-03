L’asphalte sera remplacé à hauteur de l’échangeur de Grand-Bigard, durant les nuits du 30 au 31 mars et du 31 mars au 1er avril, au niveau de la bretelle de la E40 Bruxelles-Koekelberg et de la sortie Berchem-Sainte-Agathe.

Des fermetures temporaires sont prévues sur la E40 et le R0 entre 20h00 et 5h00, avec la mise en place d’une déviation, indique vendredi l’Agence flamande des routes et de la circulation.

Le trafic depuis le ring vers Bruxelles-Koekelberg sera dévié via la E40 vers la Côte, en faisant demi-tour à Ternat.