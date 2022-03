10 km d’Uccle: top départ pour les inscriptions

Une course conviviale. - Edu

Les 10 km d’Uccle reviennent pour leur treizième édition le dimanche 15 mai. Ce rendez-vous sportif incontournable du calendrier bruxellois séduit les amateurs de défis, les coureurs aguerris ou les débutants.

Le coup d’envoi de cette treizième édition sera donné à 15h00 précises au Parc de Wolvendael (entrées avenue De Fré, rue Klipveld et rue Stroobant). Sous les encouragements du public, les participants pourront fouler l’asphalte des rues d’Uccle et découvrir ainsi tout le charme et les spécificités de nombreux quartiers.

Le parcours traversera notamment l’avenue Circulaire, la Drève du Caporal et la chaussée de Waterloo sans oublier le passage au sein de la Forêt de Soignes. Tout le parcours sera sécurisé et fermé au trafic entre 13h30 et 18h00. Cette année encore, le ravitaillement en eau se fera avec des gobelets réutilisables et un parking vélos sécurisé sera prévu.

« Après deux ans d’absence pour raisons sanitaires, les 10 km font leur grand retour ! On se réjouit de pouvoir à nouveau accueillir des milliers de coureurs dans les rues d’Uccle. Les 10 km, c’est naturellement un défi sportif et personnel pour nombre d’entre eux. Mais c’est également l’occasion de soutenir une association, de (re)découvrir notre belle commune tout au long d’un parcours verdoyant, de profiter d’une après-midi entre amis, en famille... De nombreux services communaux seront mobilisés, et je les en remercie vivement, afin d’offrir une magnifique expérience aux participants », commente Thibaud Wyngaard (Ecolo), échevin des Sports d’Uccle.

Inscriptions ouvertes

L’inscription est obligatoire et se fait uniquement en ligne. Le coût s’élève à 13 euros pour toute inscription jusqu’au 14 mai et avec un retrait du dossard au Service Sports. Il faut compter 1 € de plus si le dossard doit être envoyé par la poste (envoi jusqu’au 6 mai). Le jour même de la course, le coût de l’inscription est fixé à 15 euros.

L’âge minimum requis pour participer est de 12 ans. Les organisateurs conseillent aux coureurs de passer un examen médical avant la course. De nombreux groupes de coureurs liés à des associations caritatives participeront à l’événement pour contribuer activement à la défense de diverses causes.