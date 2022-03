Bruxelles : la période d’avertissement pour les véhicules Euro 4 est prolongée

Le gouvernement bruxellois a décidé jeudi de prolonger, exceptionnellement, la période d’avertissement de la Zone basses émissions (Low Emission Zone - LEZ) jusqu’au 30 juin prochain.

Selon les ministres de l’Environnement et du Climat, Alain Maron (Ecolo), et des Finances, Sven Gatz, cette décision fait suite aux problèmes importants de livraisons de véhicules constatés dernièrement.

Depuis le 1er janvier 2018, le territoire de la Région bruxelloise est devenu une zone à basses émissions dont les critères d’accès sont progressivement renforcés afin de réduire les émissions polluantes des véhicules en circulation dans la capitale.

Depuis le 1er janvier dernier, la LEZ bruxelloise est interdite d’accès aux voitures, bus et camionnettes diesel de norme Euro 4 et inférieure.

Pour faciliter cette transition pour les propriétaires de véhicules auxquels elle s’applique, le gouvernement bruxellois a fortement renforcé l’information et l’accompagnement financier des ménages et entreprises. Il a en outre introduit une période transitoire du 1er janvier 2022 au 1er avril 2022, au cours de laquelle aucune amende administrative n’a été infligée aux conducteurs de véhicules non autorisés. Ceux-ci reçoivent jusqu’à présent une lettre d’avertissement.

Cependant, suite à la situation sanitaire récente et à l’impact de la guerre en Ukraine, d’importants problèmes de livraisons de véhicules - jusqu’à plusieurs mois de retard - ont été constatés.

Un trop grand nombre de conducteurs qui souhaitaient se conformer à la zone de basses émissions en commandant un nouveau véhicule dans les temps se trouvent encore aujourd’hui dans l’incapacité de la respecter. Idem pour les vélos électriques (vélos-cargo, ?), a indiqué le gouvernement bruxellois, via le cabinet du ministre Maron, à l’issue de sa réunion de jeudi.

La période d’avertissement est donc prolongée jusqu’au 30 juin prochain. Aucune amende ne sera donc infligée à des propriétaires de véhicules diesel de normes Euro 4 avant cette date.