Pic de pollution à Bruxelles: Stib gratuite et vitesse limitée vendredi

Les plans d’actions régionaux seront activés vendredi et samedi en raison des fortes concentrations en particules fines relevées dans l’air, indique jeudi la Cellule interrégionale de l’Environnement (Celine).

Comme les jours précédents, des concentrations élevées de particules fines ont été mesurées jeudi dans les réseaux de surveillance des trois régions. Les concentrations les plus élevées sont mesurées dans le nord du pays.

Le seuil d’information de 50 mg/m3 de PM10 est dépassé en Flandre depuis lundi. Ce seuil est désormais également dépassé en Wallonie et à Bruxelles.

Concrètement, à Bruxelles, la vitesse maximale autorisée passe à 50 km/h sur les axes structurants limités habituellement à 70 ou 90 km/h.

Les tickets Stib et Villo seront gratuits vendredi et samedi, pour inciter les navetteurs bruxellois à laisser leur voiture au garage et participer à la baisse du niveau de particules fines dans l’air, indiquent nos collègues de BX1.

L’accumulation de la pollution atmosphérique émise ces derniers jours par le trafic, l’industrie, le chauffage domestique et l’agriculture ainsi que la persistance de conditions météorologiques défavorables contribueront à une augmentation des concentrations en particules fines, note la Cellule. Sur la base des dernières mesures et prévisions, il y a dès lors de fortes chances pour que les concentrations de particules dépassent 70 microgrammes par mètre cube d’air dans au moins une des trois régions vendredi et samedi.

La prolongation ou l’arrêt de la phase d’alerte sera communiqué samedi par Celine.