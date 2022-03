Vincent Kompany bientôt au Hall of Fame de la Premier League?

Vidéo

On retrouve pas mal de beaux noms comme Fowler, Owen ou encore Scholes.

Aux États-Unis, tous les sports majeurs ont leur Hall of Fame, une façon d’honorer les plus grands joueurs de chaque discipline. Dans un football qui s’américanise de plus en plus, les Anglais avaient décidé de lancer leur panthéon de la Premier League (qui n’a commencé sous cette appellation qu’en 1992).

Le lundi 28 avril 2021, la Fédération Anglaise (FA) avait dévoilé les noms des deux premiers intronisés : Alan Shearer et Thierry Henry. L’Anglais est le meilleur buteur de l’histoire de la compétition (260 goals avec Blackburn puis Newcastle) tandis que le Français (175 buts avec Arsenal) a été le meilleur artificier lors de quatre saisons différentes, ce que personne d’autre n’a réalisé.

Vincent Kompany n’avait pas pu prétendre à y entrer malgré ses prestations (18 buts, dont certains cruciaux, en 265 rencontres) et son palmarès (quatre fois champion en onze saisons avec Manchester City). En effet, pour faire partie de cette cuvée 2021, il fallait avoir pris sa retraite avant le 1er août 2020. Or, l’actuel entraîneur d’Anderlecht avait encore la double-casquette joueur-T2 jusqu’au 17 août dernier, date à laquelle il a annoncé qu’il raccrochait les crampons.

Ce n’est que partie remise car l’ancien Cityzen intégrera à coup sûr ce Hall of Fame dans les années à venir. Et peut-être même cette année ! En effet, Kompany fait partie d’une liste de 25 joueurs qui pourraient recevoir cet honneur. Voici les 25 noms qui figurent dans la liste publiée par la Premier League : Vincent Kompany, Tomy Adams, Sergio Aguero, Sol Campbell, Petr Cech, Andrew Cole, Ashley Cole, Didier Drogba, Patrice Evra, Les Ferdinand, Rio Ferdinand, Robbie Fowler, Matthew Le Tissier, Gary Neville, Michael Owen, Peter Schmeichel, Paul Scholes, Teddy Sheringham, John Terry, Yaya Touré, Ruud Van Nistelrooy, Robin Van Persie, Edwin van der Sar, Nemanja Vidic et Ian Wright.

Alors, est-ce la bonne pour « Vince the Prince » ?