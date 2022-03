Un homme, signalé dans la zone Schengen, a été arrêté à Ixelles

Un homme d’une trentaine d’années, signalé dans la zone Schengen, a été arrêté en Belgique le 16 mars, après avoir commis un vol à l’étalage à Ixelles, a communiqué le parquet de Bruxelles jeudi.

Il était recherché après une condamnation à une peine de prison non encore exécutée, pour des faits de vol, en Roumanie.

L’homme a volé des marchandises d’une valeur d’environ 300 euros dans un magasin, mais il a été surpris et arrêté par une patrouille de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles. Lorsque les inspecteurs ont entré son nom dans le système, il est apparu que cet individu faisait l’objet d’un signalement Schengen. Le suspect doit encore purger une peine de prison d’un an et demi dans son pays d’origine, la Roumanie, pour vol.

Il a été mis à la disposition du parquet de Bruxelles en vue de son extradition.