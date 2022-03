Bruxelles mise sur le cyclotourisme avec l’EuroVelo 5

Le réseau cyclable bruxellois compte depuis mercredi plus d’une centaine de nouveaux panneaux indiquant le tracé de l’EuroVelo 5 dans la capitale. Cet itinéraire vélo traverse 7 pays, de l’Angleterre à l’Italie, en passant par la Belgique.

Inaugurés en présence de représentants de la Commission et du Parlement européen, de la ministre régionale de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen) et des président et CEO de la Fédération européenne des cyclistes (ECF) Henk Swarttouw et Jill Warren, ces nouveaux panneaux complètent le maillage de l’EuroVelo 5 et renforcent la place de Bruxelles sur la carte du cyclotourisme.

«Le vélo contribue à décongestionner la ville et à réduire les émissions de CO2», a fait valoir la ministre Van den Brandt. Pour encourager les citoyens à se mettre en selle et attirer les touristes, «l’infrastructure doit être sûre et agréable, et nous y travaillons», a-t-elle ajouté.

Alors que le tourisme à deux-roues rencontre de plus en plus d’adeptes, «de nombreux hôtels, services et deux ’bike hubs’ accueillent désormais les cyclo-touristes dans la capitale», a souligné le porte-parole de Visit.brussels, Jeroen Roppe.

S’il n’existe pas encore de chiffres précis sur les retombées économiques du tourisme à vélo, «on estime sur base des statistiques des pays voisins qu’un cyclo-touriste dépense en moyenne 68 euros par jour, ce qui est plus qu’un touriste en voiture», explique la chargée de projets Tourisme chez Pro Velo, Charlotte Massagé.

Egalement appelé «Via Romea Francigena», l’EuroVelo 5 est l’un des 17 itinéraires cyclables de longue distance développés par l’ECF sur le continent européen. Le trajet sillonne l’Angleterre, la France, la Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg, l’Allemagne, la Suisse et l’Italie. En Belgique, il couvre quelque 400 kilomètres de route balisés entre Estaimpuis, Grammont, Bruxelles, Wavre, Namur, Marche-en-Famenne et Martelange.

Avec ses plus de 90.000 kilomètres prévus à travers l’Europe, le réseau EuroVelo est le plus grand réseau d’itinéraires cyclables dans le monde. En 2020, près de la moitié des véloroutes étaient complètement aménagées. Une fois terminé, le réseau devrait permettre quelque 60 millions de voyages à vélo chaque année générant un total de 7 milliards d’euros de recettes.