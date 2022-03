Magallan quittera Anderlecht en juin: les Mauves ne lèveront pas son option

Anderlecht prépare déjà sa défense pour la saison prochaine. Les Mauves ne lèveront pas l’option pour Magallan et ne comptent plus sur Cobbaut. Hoedt, Debast, Delcroix et Sardella auront la priorité dans l’axe.

La saison est encore loin d’être terminée pour Anderlecht mais, en coulisses, on prépare déjà activement la suivante. Au niveau de la défense, notamment, les idées sont assez claires à Neerpede. Les quatre défenseurs centraux sur lesquels compte le Sporting pour le prochain exercice sont : Wesley Hoedt, Zeno Debast, Hannes Delcroix et Killian Sardella. C’est comme défenseur central, sa place de prédilection, que le RSCA souhaite développer Sardella dans les prochains mois. De même que Kana est désormais davantage considéré comme un milieu défensif par Vincent Kompany.

Tout cela signifie que Lisandro Magallan retournera dès la fin mai à l’Ajax, où il a encore un contrat jusqu’en 2023. Même si sa valeur sur transfermarkt est estimée à 2,5 millions, l’option d’achat pour l’Argentin avait été fixée à 5 millions par les Amstellodamois. Un montant beaucoup trop élevé pour Anderlecht, qui mise sur ses jeunes. Et qui, rappelons-le, n’avait loué Magallan in extremis qu’en raison de la blessure de Delcroix l’été dernier.

Le club bruxellois ne comptera plus non plus sur Elias Cobbaut, sous contrat au parc Astrid jusqu’en 2023, mais bien parti pour rester définitivement à Parme où il est actuellement en prêt. Les Italiens seraient disposés à lever l’option fixée à 3 millions. Une bonne affaire pour Anderlecht qui avait déboursé 2,5 millions pour acheter le défenseur malinois au printemps 2018, lui offrant au passage un contrat annuel de quelque 700 000 euros.

Si l’avenir de l’axe central défensif des Mauves semble tracé, celui des latéraux ne l’est pas encore. Une qualification européenne ou non influencera fortement le futur de Murillo et Gomez.