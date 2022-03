La station-service Q8 de la Toison d’Or définitivement fermée

Après une demande de renouvellement de permis d’environnement refusée, la station-service, située sur le boulevard de Waterloo entre Louise et Porte de Namur, a définitivement fermé ses portes ce 19 mars.

En bordure de la Petite Ceinture, la station-service Q8, située sur le boulevard de Waterloo, a définitivement fermé ses portes ce 19 mars. Après plus de neuf ans de polémique et de rebonds administratifs, la nouvelle réjouira les nombreux commerçants, riverains et associations qui s’étaient à plusieurs reprises opposés à l’exploitation de la pompe. Laquelle n’avait par ailleurs pas été incluse dans le vaste projet de réaménagement de l’avenue de la Toison d’Or et du boulevard de Waterloo.

Le permis d’urbanisme et d’environnement arrivé à terme, l’opérateur de la station-service n’avait en effet plus l’autorisation de l’exploiter. « Une erreur fatale », pour le gérant Cemil Soysal. « C’était une station mythique pour une rue de prestige. La pompe répondait à un besoin. Tout comme le shop, qui permettait de dépanner beaucoup de personnes. C’est vraiment triste », a-t-il déclaré à la DH.

Si ce dernier annonçait en début d’année vouloir réaménager sa pompe en une station-service dernier cri, avec deux bornes de recharge ultrarapides pour les voitures électriques et une borne de dépannage pour les voitures thermiques, sa demande de renouvellement de permis d’urbanisme et d’environnement s’est vue refusée par la commission de concertation. « Le pays manque cruellement de bornes électriques. On avait un beau projet dans un endroit stratégique. Le refuser n’a pas de sens », indique le gérant dans les colonnes de la DH.

Pour l’heure, des barrières ont été apposées autour du site le condamnant, « jusqu’à l’obtention d’une autorisation permettant de procéder à son démantèlement », précise l’opérateur.