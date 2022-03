Travaux et peines de prison allant jusqu’à 18 mois dans un dossier de phishing

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné lundi quatorze personnes à des peines allant de travaux d’intérêt général à dix-huit mois de prison pour leur implication dans une affaire de hameçonnage à grande échelle.

Certaines avaient mis leur compte en banque à disposition afin que les escrocs puissent y déposer leur butin, tandis que les autres avaient retiré l’argent. Huit des quatorze prévenus faisaient défaut.

L’affaire a été découverte quand un habitant de Zemst (Brabant flamand) a appelé la police le 11 décembre 2019 pour signaler la présence d’un important groupe de personnes au siège de l’agence bancaire locale. Onze personnes étaient toujours sur place à l’arrivée des forces de l’ordre. L’enquête a montré que ces dernières avaient retiré à tour de rôle de l’argent pour un montant avoisinant les 12.000 euros pendant 40 minutes. Plusieurs personnes présentes se trouvaient également en possession de cartes de banque ne leur appartenant pas.

Seul un des hommes interpellés a reconnu les faits. Afin de gagner un peu d’argent, il a approché un ami dont il savait qu’il avait des connaissances dans le milieu du hameçonnage. Il lui a alors demandé de réunir des tiers et de se rendre à l’agence bancaire de Zemst.

Le tribunal a établi que toutes les personnes interceptées à Zemst s’étaient vu confier la même mission et devaient veiller à ce que le butin d’un certain nombre d’escroqueries par hameçonnage soit rapidement collecté, avant que les victimes ne flairent l’arnaque. Les personnes qui devaient retirer l’argent avaient reçu des cartes bancaires et des codes d’autres complices qui avaient mis leurs comptes à la disposition des escrocs.