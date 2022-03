Manifestation devant la Bourse pour s’opposer à la financiarisation de l’eau

Près de 200 personnes ont assisté mardi de 12h à 14h à l’action organisée place de la Bourse à Bruxelles, à l’occasion de la journée mondiale de l’eau, pour dénoncer la transformation de cette ressource vitale en un actif financier.

À l’initiative de la mobilisation, l’ASBL Agora des Habitants de la Terre et le mouvement Rise for Climate Belgique ont rappelé que des premières transactions de contrats à terme liés à l’eau ont eu cours en décembre 2020 à la bourse de Chicago. Les organisateurs ont fait mentionner la tenue ce mardi d’une réunion virtuelle de parlementaires issus de divers pays pour discuter de la protection de l’eau de la marchandisation par la finance.

Faite de seaux vides, la « sculpture de la Spoliation de l’Eau » de Bernard Tirtiaux et Luc Massenhove a été érigée sur la place. Des prestations artistiques et des prises de parole ont été organisées. « Libérons l’eau de la bourse », a appelé l’harpiste et compositrice Maria Palatine, à la tête du collectif d’artistes de l’Agora des Habitants de la Terre avec le comédien Pietro Pizzuti. « Si on commence à faire entrer l’eau sur les marchés boursiers, on va vite arriver à vivre une guerre pour l’or bleu. Déjà dans des régions de la Terre où l’eau est beaucoup plus rare que chez nous, elle devient extrêmement chère et des pauvres ne peuvent plus y avoir accès. On refuse que les personnes richissimes commencent à spéculer sur l’eau comme elles le font sur le pétrole et l’or, car on veut que l’eau reste accessible à tout le monde. On veut des lois qui protègent l’eau en tant que bien commun. »

Kim Lê Quang, porte-parole de Rise for Climate Belgique, a ajouté que comme « le dérèglement climatique augmente les sécheresses et pénuries d’eau, l’eau potable doit être reconnue comme un droit humain et être exclue de la bourse ».