Des terrasses saisonnières pour accueillir le printemps à Saint-Josse

Saint-Josse désire avancer l’ouverture des terrasses en voirie. Le collège va présenter une modification.

Le collège proposera une modification du règlement actuel pour élargir la période des terrasses en voirie. Concrètement, le nouveau règlement prévoit une ouverture anticipée du 1er avril au 31 octobre alors qu'elles pouvaient débuter le 8 mai précédemment. Une redevance de 200 euros est prévue par mois et par place de parking occupée.

« Le succès est au rendez-vous depuis que nous avons créé ce concept, il y a plusieurs années déjà. Avec l'arrivée de la belle saison et la perspective d'un été indien, c'est une réelle opportunité économique pour les établissements qui le souhaitent. Cela renforce également la convivialité et l'attractivité de Saint-Josse », s’enthousiasment le bourgmestre Emir Kir et l'échevin des Classes moyennes Kadir Ozkonakci (PS).