Molenbeek commémore le sixième anniversaire des attentats de Bruxelles

La commune de Molenbeek a commémoré le sixième anniversaire des attentats de Bruxelles.

La commune de Molenbeek-Saint-Jean a commémoré mardi, lors de deux cérémonies, le sixième anniversaire des attentats qui ont frappé l’aéroport national et la station de métro Maelbeek. Une résidente de l’entité, Loubna Lafquiri, faisait partie des 32 morts.

La première cérémonie s’est tenue à 8h30 au pied de la « Flamme de l’espoir » sur la place communale. La bourgmestre, Catherine Moureaux, et le collège communal ont respecté une minute de silence et déposé une gerbe de fleurs en hommage à toutes les victimes des attentats du 22 mars.

À 10h00, une cérémonie plus longue a eu lieu devant la stèle de Loubna Lafquiri. Son compagnon, l’auteur du livre « Un jihad de l’amour », Mohamed El Bachiri, était présent avec leurs trois enfants. « La plus belle façon de lui rendre hommage est de continuer à vivre en tant que Molenbeekois, de continuer à aller de l’avant et de continuer à oeuvrer pour la paix et l’amour malgré la discrimination et la stigmatisation », a-t-il déclaré.

Après plusieurs discours et poèmes récités par des enfants des écoles communales, des bouquets de fleurs et des roses blanches ont été déposés au pied de la stèle. Les « Tambours pour la paix » ont aussi joué quelques airs depuis le parc voisin.

« L’hommage que nous rendons aujourd’hui à toutes les victimes de ces attaques barbares témoigne de notre volonté de célébrer la vie. Pour y arriver, nous devons plus que jamais nous écarter de la ségrégation et de la ghettoïsation qui ont mené à ce drame », a estimé Mme Moureaux.