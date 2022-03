Joe Biden: les déplacements dans Bruxelles de préférence en métro jeudi et vendredi

La Stib a averti lundi de certaines perturbations sur plusieurs lignes de trams et de bus jeudi et vendredi en raison de la venue à Bruxelles du président américain Joe Biden.

La société de transports en commun conseille à ses usagers d’emprunter le métro pour leurs déplacements dans la capitale.

Joe Biden arrive à Bruxelles mercredi en fin de journée et quittera la Belgique vendredi. Il participera jeudi au sommet extraordinaire de l’Otan consacré à la guerre en Ukraine, ainsi qu’à la réunion des chefs d’État et de gouvernement de l’Union européenne, qui se déroulera jeudi et vendredi.

Plusieurs zones et artères de la capitale seront temporairement fermées à la circulation durant la visite présidentielle. Il s’agit, entre autres, des alentours du site de l’Otan (Haren), de l’ambassade américaine, de la rue Ducale ainsi que du quartier européen.

Les périmètres de sécurité mis en place par la police auront un impact sur la circulation de plusieurs lignes de bus et de tram, ainsi que sur l’accessibilité de deux stations de métro. Certaines entrées des stations de métro Schuman et Arts-Loi seront en effet fermées, explique la Stib.

Dans le quartier Schuman, les lignes de bus 12, 21, 27, 36, 56, 59, 60, 79 et 80 seront déviées localement durant toute la visite. Les lignes 12, 21, 36, 56, 60 et 79 ne desserviront pas la station de métro Schuman. Certains arrêts ne seront pas desservis: les arrêts Froissart et Parc Léopold (bus 21). Pour emprunter le bus, les voyageurs sont invités à rejoindre les arrêts Maelbeek (depuis Parc Léopold) ou Froissart (arrêt provisoire square Jean Rey). Pour rejoindre le métro, les voyageurs sont invités à descendre à la station Maelbeek, où les lignes de bus impactées assureront la correspondance.

En dehors de ces lignes passant par le quartier européen, les lignes de bus 38, 54, 64, 71 et 95 seront également touchées, de même que la ligne de tram 62.

«D’autres lignes pourront également être perturbées, voire interrompues, durant toute la durée de la visite présidentielle. Chaque ligne de bus passant par le trajet des escortes des personnalités qui assisteront aux deux réunions sera touchée. Ces perturbations seront gérées en temps réel par les équipes de la Stib, selon les ordres de la police.»