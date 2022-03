L'art au service du vivre ensemble à Saint-Josse

La commune de Saint-Josse entend s'impliquer dans la promotion du vivre-ensemble à travers la réalisation d'œuvres collectives.

L'exposition des créations de l'atelier interconfessionnel du 14 octobre 2021 sera inaugurée en cette journée internationale de lutte contre la discrimination raciale à 18.00 à la Maison communale.

« Je garde un souvenir intense de l'atelier du 14 octobre autour du cercle avec l'artiste Patrix Blaise. Un beau moment d'échanges, de rires, de créativité et surtout de réflexions sur tout ce qui nous rassemble plutôt que sur ce qui nous sépare. Avec les représentants des cultes et de la laïcité, nous avons eu envie de poursuivre cette dynamique en y associant nos habitants. Cette envie sera concrétisée puisqu'une une fresque collective, réalisée par et pour nos habitants, sera située au niveau de l'angle des rues Josaphat et Abondance », commente le bourgmestre Emir Kir.

L'échevine des Cultes et de la Laïcité Lydia Desloover (PS), ajoute que « avec cette exposition, art et vivre ensemble ne font plus qu'un. Aujourd'hui à travers une fresque collective, demain à travers la musique. A Saint-Josse, nous ne manquons pas d'idées quand il s'agit de prôner l'harmonie, le vivre ensemble avec les représentants des cultes, de la laïcité mais aussi à travers la créativité de nos habitants ».