Maureen Louys: «The Voice? Je suis en pourparlers pour la suite » (vidéos)

Il y avait comme un goût de manque sur le plateau de « The Voice », en début de saison : Maureen Louys, toute jeune maman, avait laissé sa place à la non moins dynamique Fanny Jandrain. La revoici… Et elle vient de participer à notre talk médias.

Maureen Louys, l’animatrice de The Voice sur la RTBF était l’invitée de « Show Buzz », le talk médias de Sudinfo. Avec nous, elle a évoqué cette 10ème saison de The Voice, le candidat belge de l’Eurovision, ses premiers mois comme maman, sa relation amoureuse avec Valentin,... Avec elle, nous avons également évoqué ses 19 années à la RTBF... avec des images cultes ! Et Typh Barrow et David Antoine lui ont posée l’une ou l’autre question...

L’EMISSION EN INTEGRALITE

MAUREEN EVOQUE SES 10 ANS DE THE VOICE

LE TAC-O-TAC THE VOICE

THE VOICE : FIN DE SON CONTRAT ?

L’ANECDOTE DE TYPH BARROW SUR MAUREEN LOUYS

MAUREEN EVOQUE ACHILLE, SON BEBE

MAUREEN LOUYS PARLE DE VALENTIN, SON AMOUREUX

LES DEBUTS DE MAUREEN A LA TV

LA QUESTION DE DAVID ANTOINE A MAUREEN

MAUREEN LOUYS ET L’EUROVISION

MAUREEN LOYS PARLE DE SON PROJET « REFUGES ET TABLEAUX NOIRS »

Maureen, en 10 saisons de « The Voice Belgique », votre garde-robe s’est aussi agrandie…

Oui, même si je n’ai pas tout gardé. Chaque année a eu son lot de pour ou contre. La première saison, je crois que les téléspectateurs n’avaient pas bien compris le concept… et c’est vrai que j’avais été super audacieuse ! J’avais des robes bustiers en satin rose façon bal de prom’ à l’américaine. J’adorais ça ! Mais les téléspectateurs n’ont pas compris, je me suis pris plein de commentaires – « c’est moche, rhabillez-la ! », c’était le tout début des réactions sur les réseaux etc. On n’était pas prêt. J’avais pris tout ça dans la face et c’était chaud. Après, on prend ça par-dessus la jambe parce qu’il faut se barder à mort quand on fait ce métier. Depuis, je ne lis plus jamais les commentaires. On n’est pas obligé de plaire à tout le monde mais pour 20 messages gentils, on ne retiendra que le seul négatif, donc je ne les lis plus jamais.

Si on compare votre présentation de « The Voice » à celle de Nikos Aliagas sur TF1, vous semblez beaucoup plus dans l’impro, en roue libre, que lui…

Le fait de me dire – lors des lives – que tout ce que je fais ou dis est entendu en temps réel chez les téléspectateurs, c’est assez dingue en fait. J’adore ! Et on a toujours envie qu’il se passe un petit truc et c’est ça qui fait la patte belge de ce format qui existe partout : on peut se permettre de faire des petits happenings, les coachs se lèvent etc.On dévisse parfois et ça fait du bien !

Sur 10 saisons, il y en a eu sans BJ Scott. Est-ce que « The Voice Belgique » sans BJ Scott reste « The Voice » ?

Moi j’aime « The Voice » avec BJ. On est les deux dinosaures de l’affaire ! On est là depuis toujours, on a tout vu ! Quand BJ est là, c’est mon pilier. Dans ses yeux, je me sens à l’aise, à la maison. Je suis quand même seule à la présentation et ça m’aide énormément l’énergie des coaches. C’est mon premier public !

Parmi tous les coaches que vous avez vu défiler, qui était le moins cool ?

C’est pas le mot « cool » mais des coaches plutôt les plus difficiles à gérer… genre BigFlo&Oli, ils sont méga cools, mais plus difficiles gérer en direct. c’était plus compliqué pour moi, ils venaient derrière moi, lire mon prompteur, mais ils sont tellement sympas et chou. Ils m’en ont fait voir ! (rires)

Fanny Jandrain, c’est un peu votre joker officiel ?

Oui. Elle l’a été sur l’Eurovision aussi. Mais ce n’est pas moi qui ai choisi et ce n’est pas plus mal. ils ont fait un excellent choix en la choisissant, Fanny a fait ça super bien. Quand on est animateur télé, c’est un super-programme à présenter. Je sais que j’ai beaucoup de chance de le présenter… et bon, il est à moi ce programme ! (rires) Sauf quand j’ai des enfants…

Vous avez resigné pour les prochaines saisons de « The Voice » ?

Ce sont des conventions de trois ans. Et là, c’est la fin de ma convention. C’est en pourparlers… Mais tout va bien, si on veut de moi, je reste ! (sourire)

Justement, vous êtes devenue maman d’un petit Achille le 31 octobre dernier. C’est quoi votre talon d’Achille ?

Achille est tout pour moi. C’est la priorité absolue. Je le regarde et mes cellules se régénèrent, c’est mieux qu’une crème anti-rides ! C’est une force… Mais il est devenu aussi mon talon d’Achille. sinon, ça a toujours été ma famille, on ne peut pas toucher à mes proches : mes parents, ma sœur…

Vous avez attendu longtemps avant d’avoir votre premier enfant…

C’est le destin qui a fait qu’il a fallu du temps avant que le petit arrive. Il a fallu aussi que je rencontre aussi Valentin. Je crois beaucoup au destin, ça arrive quand ça doit arriver. Après, ce n’est pas toujours facile à digérer. Mais là, c’est comme ça que ça devait être.

Vous allez vous marier avec Valentin ?