La police recherche Laurent Frédéric, disparu d’Uccle depuis le 16 mars

Laurent Frédéric, un homme âgé de 48 ans ne s’est plus manifesté depuis le 16 mars dernier, quand il a quitté le centre « les Trois arbres » à Uccle. La police lance un avis de recherche ce lundi afin de le retrouver.

« Laurent mesure 1m80 et est de corpulence normale. Il a les cheveux rasés et les yeux bleus. Il se déplace en boitant. Au moment de sa disparition, il portait un pull bordeaux, un pantalon de training bleu foncé et des baskets. Il pourrait être en possession d’un sac banane vert foncé. Cette personne a besoin de soins médicaux », précisent les policiers.

Si vous disposez d’informations au sujet de cette disparition, veuillez prendre contact avec les autorités via le numéro 0800 30 300 ou via e-mail : avisderecherche@police.belgium.eu .