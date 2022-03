Schaerbeek: lancement de l’exposition immersive «Barvalipe»

Pour sa première édition à Bruxelles, l’ exposition immersive « Barvalipe » se tient à Schaerbeek . Elle pose un regard nuancé sur les communautés roms.

L’exposition immersive « Barvalipe » s’installe à Schaerbeek pour sa première édition. Ce projet artistique et pédagogique invite le public au cœur de la grande diversité des communautés roms vivant en Europe et en Turquie.

Les communautés roms représentent la minorité ethnique la plus vaste et la plus sujette à discrimination en Europe. « Barvalipe » qui signifie « héritage » en langue romani, une façon de proposer un autre regard médiatique positif et nuancé des communautés roms en opposition à celui véhiculé massivement par des stéréotypes négatifs.

L’inauguration aura lieu aux Halles de Schaerbeek le 21 mars à 19h00 dans le cadre du Same Festival et sera accompagnée par un concert de musique balkanique. L’exposition se tient du 24 mars au 4 avril de 14h à 18h. Ce sera aussi l’occasion de découvrir un échantillon du peintre Durmish Kjazim durant toute la durée de l’exposition.

Cette création collective est réalisée par Elio Germani, Biser Alekov, Souleiman Bacar, Clement Chalm, Lory Di donato et Stéphania Bosnjak.