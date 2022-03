Les supporters d’Anderlecht affichent leur soutien pour le Cercle de Bruges et OHL

À deux jours de la fin de la phase classique, plusieurs supporters du Sporting d’Anderlecht affichent depuis dimanche leur soutien pour le Cercle de Bruges et Ouh-Hervelee Louvain (OHL) sur les réseaux sociaux.

Au lendemain de la défaite du Sporting d’Anderlecht sur le terrain de la Gantoise, les Bruxellois ont rétrogradé à la cinquième place du classement et ne sont pour le moment pas qualifié pour les Champions Play-offs. Alors que la qualification semblait se profiler après la victoire contre l’Antwerp, beaucoup de supporters se sont montrés lundi inquiets sur les réseaux sociaux.

Parmi ces internautes, nombreux sont ceux à avoir affiché donc leur soutien au Cercle de Bruges et l’OHL pour les deux prochaines journées. En effet, ces clubs seront les adversaires de leurs concurrents directs : l’Antwerp et Gand. Alors que les Anderlechtois se préparent pour un calendrier difficile qui les verra recevoir Charleroi et se déplacer à Courtrai, nombreux sont donc les supporters qui espèrent pouvoir compter sur un petit coup de pouce du Cercle ou de l’OHL.

Une non-qualification pour les Champions plays-off serait vécue comme un énorme échec pour le club, qui a passé une large majorité du championnat dans le top 4.