Tarik Tissoudali sur la victoire face à Anderlecht: «J’ai oublié ma blessure!»

Trois jours après leur élimination européenne, les hommes de Vanhaezebrouck ont repris des couleurs.

Un but de Tarik Tissoudali (81e) a permis à La Gantoise de remporter un duel crucial pour le top 4 face à Anderlecht dimanche lors de la 32e journée du championnat de football. Au classement, les Buffalos prennent la quatrième place aux Mauves (5e) au nombre de victoires (17 contre 16) puisque les deux formations comptent le même nombre de points (58).

« Anderlecht poussait en deuxième période mais j’étais convaincu que, tôt ou tard, une occasion allait se présenter », explique l’unique buteur de la rencontre. « J’y ai cru jusqu’au bout. Ce genre de match se joue sur des détails et tout était réuni pour que mon action fasse mouche sur le service de Sven (Kums). Je suis blessé au genou mais, sur ce but, j’ai oublié ma blessure. La trêve va me faire du bien pour me soigner. Mais attention, rien n’est fait ! Cela sera chaud jusqu’au bout entre l’Antwerp, Anderlecht et nous. Avons-nous pris un avantage psychologique pour la coupe de Belgique ? Non, ce sera du 50/50 pour cette finale. Elle se jouera sur des détails. »