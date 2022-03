Wesley Hoedt après la défaite d’Anderlecht: «Ce serait irréel de louper les PO1»

Le défenseur anderlechtois, qui a lui-même loupé une occasion en or, ne digère pas le manque d’efficacité des Mauves.

Wesley Hoedt était probablement l’Anderlechtois le plus remonté, dimanche soir, en quittant la Ghelamco Arena. La frustration du Néerlandais était énorme et on peut parfaitement le comprendre au vu de la deuxième période signée par les Mauves.

« Cette défaite est à l’image de notre saison, pestait le défenseur central du RSCA. Certes, nous avons inscrit beaucoup de buts depuis le début du championnat (NDLR : 65, troisième meilleure attaque de l’élite), mais nous devrions en compter encore beaucoup plus à l’heure qu’il est. Ce dimanche, une fois de plus, nous avons oublié de concrétiser notre domination. Nous aurions toujours dû inscrire au moins un but après le repos. »

Hoedt faisait partie des Bruxellois ayant laissé passer leur chance, notamment à l’heure de jeu lorsque, tout seul devant Roef, il n’appuya pas assez sa reprise de la tête sur un service parfait de Gomez. « Cela devait être goal à 150 % !, reconnaissait l’intéressé. Cette saison, nous avons gaspillé au moins 40 % de nos occasions. »

« Je reconnais que le match n’était pas passionnant en première mi-temps mais nous avons toujours eu tout sous contrôle, analysait par ailleurs l’ancien défenseur du Great Old. Après le repos, nous nous sommes adaptés tactiquement et nous avons clairement dominé Gand. Malheureusement, sur l’une de leurs rares contre-attaque, nous nous sommes laissés surprendre. Ils ont tiré une fois au goal, mais c’est 1-0. C’est vraiment très dur à avaler. Ce serait irréel de louper les Playoffs 1... Nous devons rester positifs et tout faire pour signer un 6 sur 6 contre Charleroi et à Courtrai, mais c’est très embêtant de ne plus avoir son sort en mains alors qu’à deux journées de la fin de la phase classique, nous comptons déjà le même nombre de points que l’an passé après 34 journées. Nous voilà hors du Top 4, une semaine à peine après être montés sur le podium grâce à notre succès sur l’Antwerp. »

Les Mauves risquent d’avoir besoin de temps pour digérer cette cruelle désillusion en plein sprint final. Il fallait remonter à la 20e journée pour retrouver le Sporting hors du Top 4. Ce constat, à Neerpede, est bien plus amer encore que l’absence de victoire en bord de Lys depuis 2016.