D2: Ganshoren s’impose sans trembler (+vidéos)

Face à une lanterne rouge qui voulait avant tout éviter de se prendre une raclée, les hommes de Michel Delph ont su rester concentrés et patients avant d’émerger on ne peut plus logiquement.

********* * ****** * *** *********** *** *** *********** *** ****** **************** ********** ******* ******** *********** ******* ****** **** *********** ******* *** ********** **** ******** *** **** ** ********* ****** ***** **** ******* ************* ***** ****** ********** ****** ******* **** ** ********** ** ******** **** ********* ******* ****** **** ******** ****** ** ******** **** ***** ****** **** ********* ************** ** ********* ******* **** ** ******** ****** ********* **** ** ****** **** ***** ********** *** ** ** ********* * ********* ******** ******* ********* ************ *** ********** *** ** ********* ***** ** ** ****** *** ******* ********** ************* ** ******* ****** ******* ********* *** ******** ** ********** ***** ****** ** ********** ** ******* ************ ** **** ****** **** ******** *************** *** *********** ********* ************ *********** ******* ************* ** ******** *** ** *** ****** *** ********** ******* **** ********* ** ***** ********* ** **** ** *************** ** ** *** ** ****** *** **** ********** ******* ** **** ********* ******* ** ******* ********** ** ********* ****** *** *** ******* ** ****** ******** ** ******************** ********* ****** **** ****** ****** ** ***** ****** *** ****** ** *********** ** ******* *** *** *** *********** ** ********** ****** ** ***** *** ****** ******** **** ****** ** ****** ****** ********* ******* *********** ** **** ** ****************** ********** *** ****** *** ** ***** ** *********** *** ** ****** ** ***** ** *** **************** ********************* *** ********** **** *********** ** ***** ****** *** ******* *** * ********** ******** ** ******** *** ******* *** **** **** *** ******* ******* **** ******** ** ******* **** ***** ** ************ ************* ** *** ********** *** ******* ********** ** ***** ****** ** ***** ** **** **** ** ********** ** **** *** ***** ****** *** **** ********** ******************** ****** ***** ********** ********** *** ******* *********** *** ***** **** ***** ** ************ *** ********** ***** *********** *** ******** ** ****** ** **** ** **** ******* ***** **** ***** *** * ******* ****** *** ****** ******** *************************** ***** ** ********** ** *** ****** ** ******* *** ** *** ***** ** ***** *** ********** ******** ************* *** ******** ***** ** ***** ************ *** ***** ** ******* **** ************ **** ******* ********** ********* ********** *** ******* ** ** *** ** ***** **** ** **** ** ** ***** ************ *** ****** ** **** *** ******* ***** ** *** ** ******* **** ** ******* ***** ***** *** ********** ** ** **** ***** ******* ** **** *** **** ** ***** ** **** ******* **** *********** ***** **** ** ******** ******** ***** ***** *********** ** ******* ******** ** ** ******* ** * **** *** ******** ************ ***** *** ******** *** ******** ** ********** ** *** ******* ******** **** ** ******* ****** ** ** ******* **** **** *** ******** **** ** ** ******* ** ****** *************** **** *** ******** ** ******* *** ********* ********* ** **** ****** *** ******** ** ****** ** ********* ** *********** ************** **** **** ***** ****** **** **************** ************** ******* Bulletins: Suederick réduit au chômage technique *** **************** *** *********** **** ** ******* *** ***** ** ***** ****** ** **************** ******* ******* ** *** ********* **** *** **** ********* ******** **** ** **** ** ** ***** *** ************* ** * **** *** *** **** ** ********** *********** ** ********* ******** ******* **** ********** * ************** ******** ***** ************** **** ** *** ******* ** **** *** *********** ****** ** ******** * ****************** ** **** * ***** **** ** ******** ** ******* **** ******* ** ******* **** ******* ******* *** **** ** ** ********* * ************* ***** ** ******** ************* *** ****** *** ********* ****** ** * **** ** ***** ****** ****** ** ********* ********* ************* *** ************* **** ** *********** ** ******* ** * ************** ****** ** ***** ** *** ******** *** ************* ** **** ** **** ** ******** **** ** ***** ********** ** ***** ******* ******* ** ******** ********* ** ****** ** ** ******* *** *** ***************** ****** * ******** **** ** ***** ******* ** ** ********* ** *** *** ******** **** **** *********** ** ******* *** **** *** *********** * ********** **** ********* ** ****** ** ****** **** *********** **** ** *** *** ** ****** ** *** ** ****** ** ***** ** ******* *** ** *** ***************** ********* ******* *** ** ****** ** ***** *** *********** *** ************ ****** **** * ********** ** ******** ***** ************** **** ** ***** *** ** ** ******* ********* *** ************ ******* ********** ******* ************ ********* * ******** ******* ****** ************ **** ******** ** *** *** *** **** ** **** *** ** **** ** ** ********** ************ ** ****** ** ******** ********* ** *******