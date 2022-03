Gand-Anderlecht: les Mauves peuvent prendre une option sur les PO1 (0-0, direct)

Direct

En cas de victoire sur la pelouse de La Gantoise, le Sporting d’Anderlecht peut faire un grand pas vers les Playoffs 1.

Alors que l’on dispute l’antépénultième journée de Jupiler Pro League, la course aux Playoffs 1 fait toujours rage. Avec trois écuries engagées au sein de celle-ci : l’Antwerp, avec 59 points, Anderlecht, avec 58 points, et La Gantoise, avec 55 points. Et, justement, les deux derniers cités s’affrontent sur le pré de la Ghelamco Arena ce dimanche.

Les compos

Anderlecht : Van Crombrugge, Murillo, Magallan, Hoedt, Gomez, Verschaeren, Ashimeru, Cullen, Refaelov, Zirkzee, Kouamé.

Remplaçants : Verbruggen, Coosemans, Sardella, Mykhaylichenko, Kana, Olsson, Ait El Hadj, Amuzu, Raman, Stroeykens.

Gand : Roef, Okumu, Ngadeu, Torunarigha, Samoise, Hjulsager, Kums, Vadis, Castro-Montes, Depoitre, Tissoudali.

Remplaçants : Bolat, Hanche-Olsen, Godeau, Nurio, Owusu, Marreh, Bezus, Lemajic.

