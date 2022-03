D1A: La Gantoise fait parler son efficacité et éjecte Anderlecht du Top 4 (1-0)

Direct

Trois jours après leur élimination européenne, les hommes de Vanhaezebrouck ont repris des couleurs.

L’enjeu était simple ce soir sur le pré de la Ghelamco Arena : celui qui l’emportait prenait une belle option sur les Playoffs 1. Et ce sont les Buffalos qui ont pris les trois points ce dimanche, grâce à un but de Tarik Tissoudali. Avec ce succès, les Gantois passent donc à la quatrième place, juste devant Anderlecht, avec le même nombre de points mais un plus grand nombre de victoires.

Les compos

Anderlecht : Van Crombrugge, Murillo, Magallan, Hoedt, Gomez, Verschaeren, Ashimeru, Cullen, Refaelov, Zirkzee, Kouamé.

Remplaçants : Verbruggen, Coosemans, Sardella, Mykhaylichenko, Kana, Olsson, Ait El Hadj, Amuzu, Raman, Stroeykens.

Gand : Roef, Okumu, Ngadeu, Torunarigha, Samoise, Hjulsager, Kums, Vadis, Castro-Montes, Depoitre, Tissoudali.

Remplaçants : Bolat, Hanche-Olsen, Godeau, Nurio, Owusu, Marreh, Bezus, Lemajic.

La rencontre en live

Les statistiques du match

Les autres résultats de cette 32e journée