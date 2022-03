220 Coccinelle, Beetle et Combi Volkswagen pour la Love Bugs Parade à Bruxelles

Environ 220 à 230 voitures des modèles Coccinelle, Beetle et Combi de la marque Volkwagen ont démarré, dimanche vers 14h00, de l’esplanade du Cinquantenaire à Bruxelles pour un périple à travers la capitale et le Brabant.

Il s’agissait de la 13e édition de cet événement, appelé la «Love Bugs Parade», organisé par le musée Autoworld.

Les véhicules se sont élancés pour une boucle de quelques kilomètres qui les a menés jusqu’au Lac de Genval, avant de revenir vers leur point de départ, devant le musée Autoworld au Cinquantenaire à Bruxelles. Les premiers bolides sont revenus vers 15h30 et les derniers vers 16h15.

L’ensemble des voitures pouvaient déjà être admirés par les passionnés et les collectionneurs dès 10h00 ce dimanche sur l’Esplanade du Cinquantenaire. Vers 14h00, ces véhicules mythiques, de toutes les époques et de toutes les couleurs, se sont élancés dans un festival de cris et de klaxons.

Le rallye automobile était placé sous le signe de l’esprit de liberté qu’inspirent les Coccinelles, ces petites voitures apparues dès 1938 en Allemagne, et de la convivialité. «Tout s’est passé, comme pour chaque édition de la Love Bugs Parade, dans une ambiance festive et dans la bonne humeur», a commenté Patricia Raes, porte-parole d’Autoworld.