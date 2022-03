La Gantoise – Anderlecht: clap première entre les Buffalos et les Mauves

Deux équipes qui visent les PO1. Des formations en forme, grâce à un jeu aussi redoutable qu’efficace. 22 acteurs qui se respectent mais qui ne se feront pas de cadeaux. Oui, le duel entre La Gantoise et Anderlecht est bien l’affiche du week-end.

Pas le temps de gamberger pour les Buffalos. La gueule de bois européenne n’est pas encore totalement digérée que le club doit déjà se concentrer sur son prochain objectif, à savoir sa première finale contre Anderlecht. Pas celle de Coupe, prévue au terme de la phase régulière, mais bien celle de ce dimanche, sur le coup de 18h30. Une rencontre au sommet, pour continuer à rêver du Top 4.

« Je ne porterai toutefois pas de jugement si nous ne parvenons pas à décrocher notre ticket », souffle Hein Vanhaezebrouck, très certainement dans le but de minimiser l’importance de l’enjeu. « Il restera deux matches après, et donc d’autres opportunités de concrétiser ».

Réussir à taper dans le mille, c’est le souci des Gantois cette saison. En dépit de leur 18/18 en championnat, ils éprouvent les pires difficultés au moment de fouetter les filets. « Ce n’est pas nouveau mais nous faisons en sorte de changer les choses, sans mettre une pression énorme sur les attaquants. Dans les grands rendez-vous, il faut toutefois que les gars apprennent à terminer plus facilement les offensives. Regardez la Ligue des champions avec Benfica qui sort deux fois de sa boîte sur la pelouse de l’Ajax mais n’a pas besoin de plus pour l’emporter et se qualifier. Le foot, c’est une question d’efficacité ».

Mais aussi d’instants, à saisir pour réussir à atteindre les objectifs fixés. C’est aussi le cas d’Anderlecht, auteur d’un bon championnat mais pas encore certain de pouvoir participer aux Playoffs 1. « Les équipes du haut de tableau ont haussé leur niveau de jeu, d’où l’indécision qui règne encore à différents niveaux », affirme Vincent Kompany. « Gand a beau avoir été éliminé en Conférence League, il ne se laissera pas émouvoir. Parce qu’il possède l’un des groupes plus expérimentés de Belgique, ce qui constitue toujours un avantage dans les moments clefs. Ce sera donc une vraie affiche, mais pas question de calculer ».

Pas le genre de la maison mauve, ni dans son ADN. « Que les gars évoluent à la maison ou à Gand, la donne reste la même. Nous voudrons gagner, tout en étant le plus solide possible d’un point de vue collectif. Ce n’est que comme cela que nous pourrons réussir à obtenir un bon résultat et se rapprocher de ce que nous désirons ».

Un partage serait déjà une bonne affaire mais la victoire permettrait de respirer. Pas une mince affaire quand on sait que le club de la capitale n’a plus gagné à Gand depuis sept rencontres. « Toutes les séries ont une fin. Quoi qu’il arrive, les joueurs ne doivent pas mettre le frein à main. La fin de la compétition est trop proche que pour commencer à réfléchir ».

Le son de cloche se veut identique du côté de son homologue bleu et blanc. « Nous ne jouerons pas trois jours après donc cette fois, pas besoin de faire tourner ou de ménager certains efforts. Nous pouvons y aller à fond, jusqu’à la dernière seconde ».